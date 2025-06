Sancho al Napoli contromossa della Juventus | può rovinare i piani di Conte

L’affare Sancho al Napoli si complica, mentre la Juventus si fa sotto con una mossa strategica per ostacolare i piani di Conte. L’attaccante inglese rimane nel mirino dei partenopei, ma i bianconeri stanno preparando una controoffensiva che potrebbe cambiare le carte in tavola. La trattativa si infiamma, e il futuro di Sancho si fa sempre più incerto: quale strada prenderà il talento britannico? Restate con noi per scoprirlo.

L'attaccante inglese resta nel mirino dei partenopei, ma i bianconeri starebbero preparando una contromossa per battere la concorrenza Rischia di complicarsi ulteriormente la trattativa che porterebbe Jadon Sancho al Napoli. I contatti tra il giocatore e gli azzurri sono serrati, come vi abbiamo riportato anche nella serata di ieri, ma l'inserimento della Juventus è concreto. I bianconeri non stanno portando avanti solo un tentativo di disturbo nei confronti di Antonio Conte e la dirigenza partenopea, ma un tentativo concreto di arrivare al giocatore. La Vecchia Signora, infatti, ha puntato già da un anno il nome del calciatore inglese.

