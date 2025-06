San Salvo accoglie Dade alla ricerca del delfino magico | il viaggio inclusivo di Davide e papà Simone lungo l’Adriatico

San Salvo accoglie Dade nella straordinaria ricerca del Delfino Magico, un viaggio inclusivo lungo l’Adriatico che unisce cuore e determinazione. Davide, un bambino coraggioso di 6 anni affetto da Kif5c, e suo papà Simone Tura, hanno attraversato splendide tappe con il loro cargo bike, dimostrando che il sorriso e la speranza sono i veri motori di ogni avventura. Un cammino che ispira e unisce, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

Ha fatto tappa a San Salvo Marina, l'avventura di "Dade alla ricerca del Delfino Magico", viaggio in cargo bike di Davide – un bambino riccionese di 6 anni affetto da Kif5c, una rara malattia genetica – e di suo padre, Simone Tura. La loro avventura, a bordo del mezzo a pedalata assistita.

