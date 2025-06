San Polo Ama la Cultura - Tragos de Tango

San Polo si accende di passione e ritmo con "San Polo Ama la Cultura", un evento imperdibile che celebra la vibrante musica argentina. Venerdì 27 giugno alle ore 21, nel suggestivo Parco Gambrinus di San Polo di Piave, il trio Tragos de Tango ci trasporterà nelle origini del tango argentino, regalando emozioni autentiche e coinvolgenti. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della cultura e delle melodie che sanno toccare il cuore.

Tragos de Tango - Tragos de Tango, formazione tipica delle origini del tango argentino, mira a trasmettere la passione e la tradizione della musica nata sul Rio della Plata rielaborando e arrangiando i brani che hanno ... comune.venezia.it scrive