San Polo Ama la Cultura - Concerto Lorenzo Cittadini Band | Anime in lattina

San Polo Ama la Cultura trasforma l’estate 2025 in un palcoscenico vibrante di emozioni, musica e creatività. Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Polo di Piave in collaborazione con l’Associazione La Chiave di Sophia, questa rassegna offre un ricco calendario di eventi che coinvolgono tutta la comunità. Tra concerti, anime in lattina e performance sorprendenti, l’estate si infiamma di passione e cultura: un’occasione da non perdere per vivere momenti unici e condividere l’amore per l’arte.

La rassegna San Polo Ama la Cultura è un ricco contenitore di eventi per l’estate 2025 promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Polo di Piave e nato dalla collaborazione con l’Associazione La Chiave di Sophia e in sinergia con la Commissione Cultura e la Biblioteca comunale. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - San Polo Ama la Cultura - Concerto Lorenzo Cittadini Band | Anime in lattina

In questa notizia si parla di: cultura - polo - concerto - lorenzo

Polo universitario e capitale della cultura: dalla Regione arrivano 13 milioni di euro - Durante la visita dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, si è discusso del Polo universitario e dei progetti per Pordenone Capitale Italiana della Cultura, con l'annuncio di un finanziamento di 13 milioni di euro dalla regione.

Una piazza del porto piena di passione e colori gialloblù. Martedì 3 giugno, Torri del Benaco ha celebrato i 40 anni dallo scudetto dell’Hellas Verona con una serata speciale tra sport e memoria. Pierino Fanna, Gigi Sacchetti, Adalberto Scemma e Lorenzo Fa Vai su Facebook

San Polo Ama la Cultura - Concerto Lorenzo Cittadini Band | Anime in lattina; La mia musica, ribelle per sempre. Eugenio Finardi allo Sferisterio; San Polo ama la Cultura 2025. | Oggi Treviso | News | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia.

Concerto pop-rock al Polo delle Arti - Sabato 21 giugno anche Ravenna festeggia la Giornata internazionale della musica con un concerto serale di giovani talenti del corso di Musica d’insieme pop- Scrive ravenna24ore.it

AlmaCanta in concerto a Sennori - Sabato 17 febbraio alle 20, nel centro culturale di Sennori, il duo AlmaCanta presenterà il nuovo disco in concerto con la ... Secondo unionesarda.it