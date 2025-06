San Miniato lotta alla mala movida | denunciate 3 persone

San Miniato si mobilita contro la mala movida: nella notte del 21 giugno, i Carabinieri hanno denunciato tre persone durante un’operazione coordinata tra diverse stazioni della zona. Un esempio concreto di impegno per garantire sicurezza e tranquillità nei quartieri più vivaci. La lotta alla mala movida non si ferma: continuano i controlli per tutelare i cittadini e mantenere vivo il senso di comunità.

Nella notte del 21 giugno i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni di San Miniato, Ponte a Egola, Santa Croce sull’Arno, San Romano e Santa Maria a Monte hanno condotto un servizio coordinato di controllo del territorio, mirato alla repressione della cosiddetta mala movida e al. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - San Miniato, lotta alla mala movida: denunciate 3 persone

