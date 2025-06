san michele raccontava vite andate perdute col degrado ora rinascono in pannelli 3d

San Michele, un tempo testimone di vite perdute e degrado, si trasforma oggi grazie a innovativi pannelli 3D che ne ricostruiscono la storia e la bellezza originale. La basilica rivive come non l’avete mai vista, portando alla luce dettagli nascosti e curiosità storiche. È un viaggio tra passato e presente, dove la tecnologia fa rivivere le pietre antiche e le memorie di un’epoca gloriosa. Scoprite con noi questa straordinaria rinascita.

La basilica di San Michele come non l’avete mai vista. Ma come forse l’aveva vista Fernand de Dartein, architetto francese che tra il 1860 e il 1864 fu il primo direttore dei lavori di restauro della chiesa che ha ospitato l’incoronazione di Federico Barbarossa. Durante il suo soggiorno in Lombardia l’architetto ha lasciato informazioni preziose, riprendendo con precisione tecnica ed espressione grafica i bassorilievi di tutte le chiese romaniche della cittĂ . "Grazie a questo lavoro – spiega il presidente dell’associazione Il bel San Michele, Vittorio Vaccari – possiamo constatare che nella seconda metĂ del 1800 il degrado della facciata era basso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it