San Giovanni da aMare duecento volontari per la pulizia della spiaggia di San Giovanni

San Giovanni si trasforma in un esempio di impegno civico e cura del territorio grazie a ben 200 volontari che, durante “San Giovanni da aMare”, hanno raccolto quindici quintali di rifiuti affidati ad Asìa. Un gesto concreto di amore per il mare e per Napoli est, che coinvolge giovani, associazioni e amministrazione comunale in un’unica grande missione: restituire alla spiaggia la sua naturale bellezza. E questa è solo l’inizio di un nuovo capitolo di...

Giugno Giovani 2025, “San Giovanni da aMare”: Duecento volontari hanno raccolto quindici quintali di immondizia affidata ad Asìa. Il Sindaco Manfredi: “Coinvolgimento per tutta Napoli est”. Una spiaggia da aMare, quella di San Giovanni, dove la nascente Delegazione della Lega Navale di San Giovanni a Teduccio e gli “Scugnizzi a vela” hanno accolto stamane oltre . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - “San Giovanni da aMare”, duecento volontari per la pulizia della spiaggia di San Giovanni

In questa notizia si parla di: giovanni - amare - duecento - volontari

“Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

#Napoli - “San Giovanni da aMare” Duecento volontari ripuliscono la spiaggia,raccolti 15 quintali di immondizia. Domani la processione con la riemersione del santo http://nanotv.it #Ambiente #Spiaggie #Rifiuti #Raccolta #Volontari #SanGiovanniATeduccio # Vai su X

Una spiaggia da aMare, quella di San Giovanni, dove la nascente Delegazione della Lega Navale di San Giovanni a Teduccio e gli “Scugnizzi a vela” hanno accolto stamane oltre duecento persone che hanno risposto all'invito della pulizia dell'arenile dell'are Vai su Facebook

Duecento volontari per ripulire la spiaggia di San Giovanni; Oltre 200 persone per ripulire la spiaggia di San Giovanni.

Duecento volontari per ripulire la spiaggia di San Giovanni - Una spiaggia da aMare, quella di San Giovanni, dove la nascente Delegazione della Lega Navale di San Giovanni a Teduccio e gli “Scugnizzi a ... Come scrive msn.com

La pulizia della spiaggia, va in scena “San Giovanni da aMare" - Duecento volontari per la pulizia della spiaggia di San Giovanni?. Si legge su ilroma.net