Preparati a vivere un San Giovanni 2025 indimenticabile a Firenze! Martedì 24 giugno, tra cortei storici, emozionanti regate, spettacoli, arte, musica e la grande finale del Calcio Storico, la città si anima di eventi coinvolgenti. La giornata culminerà con lo spettacolo pirotecnico dei “Fochi” dal suggestivo Piazzale Michelangelo, regalando emozioni che resteranno nel cuore. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere nemmeno un istante di questa festa straordinaria.

Firenze, 22 giugno 2025 – Tante iniziative a Firenze martedì 24 giugno per celebrare il patrono, San Giovanni. Cortei, regate, spettacoli, arte, musica e la finalissima del Calcio Storico scandiscono una giornata intensa che si concluderà con l’atteso spettacolo pirotecnico dei “Fochi“ dal piazzale Michelangelo. I festeggiamenti si aprono alle 8.30 con il tradizionale Corteo degli Omaggi, che quest’anno parte dalla nuova sede della Società San Giovanni Battista in piazza de’ Peruzzi. Il corteo attraverserà le vie del centro storico fino a piazza della Signoria, dove si concluderà intorno alle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni 2025 a Firenze, la guida. Orari e eventi dai cortei ai “fochi”

I "Fochi" di San Giovanni tornano a incantare Firenze: ecco il programma - città, regalando un'atmosfera magica e indimenticabile. Firenze si prepara ad accogliere questa tradizione secolare, unendo storia, cultura e spettacolo in un'unica notte di festa.

