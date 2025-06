San Giovanni 2025 a Firenze | gli eventi in programma Riapre Forte Belvedere Le modifiche alla viabilità

Vivi l’emozione di San Giovanni 2025 a Firenze, una celebrazione ricca di eventi unici che uniscono tradizione e innovazione. Dal tradizionale spettacolo pirotecnico dal suggestivo Piazzale Michelangelo alla riapertura di Forte Belvedere, la città si trasforma in un palcoscenico di festa e cultura. Scopri le modifiche alla viabilità e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore del patrimonio fiorentino. Firenze ti aspetta per celebrare il suo Santo Patrono in grande stile!

Martedì 24 giugno 2025 Firenze festeggia il suo Santo Patrono, San Giovanni Battista, con una serie di eventi, realizzati in collaborazione con il Comune di Firenze e che culminano la sera con il tradizionale spettacolo dei Fochi di artificio che dal piazzale Michelangelo illuminano a giorno l'Arno e il cuore storico della città.

