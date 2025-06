San Donato fuoco killer In casa 100 roghi al giorno | Più pericolosi dei ladri

Ogni giorno, oltre 100 incendi colpiscono le nostre case italiane, mettendo a rischio vite e beni. La tragedia di San Donato, dove ha perso la vita Emanuele Crippa, ci ricorda quanto sia essenziale investire nella prevenzione. L’ingegner Nino Frisina invita cittadini e proprietari a non sottovalutare i pericoli, poiché un gesto semplice può fare la differenza tra sicurezza e tragedia. La prevenzione è il nostro primo scudo contro il fuoco.

Statisticamente, nelle case italiane scoppiano oltre 100 incendi al giorno. "La prevenzione è fondamentale". È un appello all’attenzione e alla prudenza quello che arriva dall’ingegner Nino Frisina, esperto di sicurezza anti-incendio, in seguito al rogo di un appartamento di San Donato, nel quale ha perso la vita un uomo di 55 anni, Emanuele Crippa, che - è questa una delle ipotesi - si sarebbe addormentato con una sigaretta accesa tra le mani. Le fiamme hanno avvolto il materasso e si sono poi propagate all’intera camera da letto, senza lasciare scampo alla vittima. Ingegner Frisina, come viene percepito, nel sentire comune, il rischio di incendi in abitazione? "Viviamo in un Paese dove la casa è considerata un bene sacro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Donato, fuoco killer. In casa 100 roghi al giorno: "Più pericolosi dei ladri"

