Dalle suggestive spiagge delle Baleari a Londra, Sam Beukema si prepara a un appuntamento cruciale: il match tra Bologna e Napoli. Con il Big Ben come sfondo, il difensore olandese si trova al centro di un intrigo che coinvolge anche Koeman, ct dell'Olanda, e il tentativo del Napoli di conquistare il titolo e un mondiale. Le prossime ore saranno decisive: non perdere di vista questa emozionante sfida tra sogni e strategie.

Dalle Baleari a Londra: nelle ore che precedono l’incontro del Bologna con il Napoli, Sam Beukema ha lasciato le spiagge delle isole spagnole per la capitale inglese, postando il Big Ben che ben rappresenta il conto alla rovescia. Un conto scandito da diverse novità . Beukema e il suo entourage hanno avuto contatti con il ct dell’ Olanda Koeman, che già nel corso delle ultimissime convocazioni aveva spiegato di seguire il difensore rossoblù. Non lo ha convocato, però. Il motivo? Al netto della grande concorrenza, la maglia che indossa, perché il ct orange preferisce giocatori che indossino maglie ‘pesanti’ e che debbano fare i conti con le pressioni che ne scaturiscono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sam, un grande intrigo. Koeman, lo scudetto, il mondiale: Beukema è tentato dal Napoli

Sam, a great intrigue. Koeman, the Scudetto, the World Cup: Beukema is tempted by Napoli - But the national factor can make the difference, in the season that will take him to America. Riporta sport.quotidiano.net