Salvò bimbi in autostrada | ancora un premio ad Enrico Rodia

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un encomio pubblico presso per Enrico Rodia, il camionista 40enne di Serino che qualche mese fa h a soccorso 40 bambini che avevano avuto un incidente in autostrada. il Comune di Serino il prossimo 27 giugno premierĂ l’uomo per il gesto di generositĂ e altruismo del camionista che si è trovato ad assistere all’incidente sull’autostrada A1: un autobus scolastico, a bordo quaranta bambini: Enrico si è fermato subito e ha capito subito che bisognava intervenire. Non ha aspettato. Lo consegnerĂ il sindaco, Vito Pelosi e tutta la cittadinanza è inviatata a partecipare dalle ore 18:00. 🔗 Leggi su Anteprima24.it