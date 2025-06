Salvati 107 cuccioli della ' collezionista di cani' chiusi in gabbia tra feci e urine | il servizio di Striscia

Un incubo di sofferenza si conclude per 107 cuccioli salvati dalla crudeltà. La lotta contro il maltrattamento animale trova un importante traguardo: grazie a Striscia la Notizia, i piccoli sono stati trasferiti in canili sicuri, lontani dalle gabbie sporche e abbandonati. La vicenda della 'collezionista di cani' di Buggiate svela quanto insieme possiamo fare per proteggere chi non ha voce, restituendo speranza e dignità a questi angeli pelosi.

"L’incubo è finito". Striscia la Notizia ha annunciato che sono stati trasferiti in diversi canili i 107 cagnolini della 'collezionista di cani' di Buggiate (Varese). Un caso di cui il programma di Canale 5 si è occupato a lungo. "La signora, nonostante il regolamento regionale della Lombardia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Salvati 107 cuccioli della 'collezionista di cani', chiusi in gabbia tra feci e urine: il servizio di Striscia

In questa notizia si parla di: collezionista - cani - striscia - salvati

Tre cani salvati grazie al vicino Sempre chiusi nel box: chiama la Lav - Tre cani meticci da caccia, Blacky, Dik e Tony, sono stati salvati da una situazione di maltrattamento grazie all'intervento di un vicino che si è preso cura di loro.

Incendio al nono piano di uno stabile a Catania: salvati mamma, figlio e i due cani - Un incendio è scoppiato al nono piano di un edificio nel rione Librino di Catania, coinvolgendo un appartamento.

Salvati 107 cuccioli della 'collezionista di cani', chiusi in gabbia tra feci e urine: il servizio di Striscia.

Salvati 107 cuccioli della 'collezionista di cani', chiusi in gabbia tra feci e urine: il servizio di Striscia - Striscia la Notizia ha annunciato che sono stati trasferiti in diversi canili i 107 cagnolini della 'collezionista di cani' di Buggiate (Varese). milanotoday.it scrive

Cani salvati dai carabinieri - ": l'inaspettata risposta di Donnarumma, il Napoli farà un tentativo per prenderlo ... Scrive msn.com