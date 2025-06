Salute solidarietà e inclusione protagonisti nelle scuole del Primo Circolo Didattico di Cesenatico

Salute, solidarietà e inclusione sono stati i protagonisti indiscussi nel percorso del Primo Circolo Didattico di Cesenatico, che ha saputo coinvolgere studenti, famiglie e comunità locale in iniziative significative. Con l’obiettivo di promuovere valori fondamentali, l’istituto ha concretizzato progetti che hanno rafforzato il senso di comunità e consapevolezza. Il 13 maggio scorso si è tenuto un evento speciale che ha suggellato questo impegnativo percorso, lasciando un segno indelebile nella memoria di tutti i partecipanti.

