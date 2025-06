Saluta Cospito con due baci legale segnalato

Il mese scorso, l’avvocato Flavio Rossi Albertini ha salutato il suo assistito Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41-bis nel carcere di Bancali a Sassari, con una stretta di mano e due baci sulle guance. Un gesto apparentemente semplice, ma carico di significato in un contesto così delicato. La scelta di questo saluto, insolita per un recluso di alta sicurezza, apre una riflessione sull’importanza delle relazioni umane anche nelle condizioni più dure.

Il mese scorso l’avvocato Flavio Rossi Albertini ha salutato il suo assistito, detenuto in regime di 41-bis nel carcere di Bancali a Sassari, con una stretta di mano e due baci sulle guance. Un gesto che può avere anche un certo peso per la stragrandissima maggioranza dei reclusi al carcere duro, cioè mafiosi, ’ndranghetisti e altri esponenti della criminalità organizzata. Ma il fatto che si trattasse, invece, dell’anarchico Alfredo Cospito (nella foto) non ha impedito ai poliziotti della Penitenziaria di segnalare l’accaduto al direttore del carcere, e a quest’ultimo di scrivere, il 5 giugno, all’Ordine degli avvocati di Roma perché valutasse eventuali profili disciplinari nel comportamento del legale alla luce "della caratura criminale dei soggetti ristretti presso il Reparto 41-bis di questo istituto e del significato intrinseco che può avere tale saluto", e "anche al fine di dare le opportune indicazioni al personale di Polizia penitenziaria". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Saluta Cospito con due baci, legale segnalato

