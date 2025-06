Salernitana-Sampdoria temperatura altissima | chiesti altri agenti blucerchiati ricorrono alla vigilanza privata

L’attesa è alle stelle: Salernitana e Sampdoria si affrontano in una sfida decisiva, con temperature bollenti e tensioni alle stelle. La posta in gioco è altissima, e la situazione si fa ancora più complessa con richieste di rinforzi e l'intervento della vigilanza privata per garantire la sicurezza. Questa sera all’Arechi si scrive l’epilogo di una stagione infinita: chi resterà in Serie B e chi avrà un’altra chance? La partita deciderà il futuro di entrambe.

Salernitana-Sampdoria, atto finale di una stagione infinita. Stasera all`Arechi si decide chi resterà in Serie B e chi invece dovrà ripartire. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

14 calciatori della #Salernitana hanno accusato un malessere durante il volo di ritorno da Genova verso Salerno dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Come riportato da ‘Ansa’, si sospetta un’intossicazione alimentare che ha causato sintomi di nausea Vai su Facebook

Ultimo round: la Salernitana cerca l’impresa contro la Sampdoria - Allo stadio Arechi i campani provano a ribaltare il risultato, dopo il 2- Come scrive msn.com