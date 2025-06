Salernitana-Sampdoria sospesa per intemperanze dei tifosi | petardi fumogeni e seggiolini in campo

Un match acceso tra Salernitana e Sampdoria si trasforma in un vero caos: petardi, fumogeni e seggiolini scagliati in campo hanno costretto la sospensione della partita e il ritorno delle squadre negli spogliatoi. Un episodio che scuote il mondo del calcio e solleva interrogativi sulla sicurezza negli stadi. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le conseguenze di questi gravi incidenti.

Salernitana-Sampdoria 0-2. Gol di Coda e Sibilli. Lancio di fumogeni e seggiolini, partita sospesa | Aggiornamenti - Un pomeriggio di calcio che rimarrà impresso nella memoria dei tifosi: la sfida tra Salernitana e Sampdoria si è trasformata in un evento tumultuoso, con il match sospeso a causa di lanci di fumogeni e seggiolini.

