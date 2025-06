Salernitana-Sampdoria sospesa liguri restano in B e campani retrocessi

Una giornata di nervi tesi e decisioni drammatiche nel calcio italiano: la sospensione del match tra Salernitana e Sampdoria ha lasciato un segno indelebile, sancendo il ritorno in Serie B per i liguri e la retrocessione in Serie C per i campani. Tra contestazioni infuocate e tensione palpabile all’Arechi, lo sport si confronta con emozioni forti e scenari incerti. La scena è pronta a evolversi: cosa riserverà il futuro ai club coinvolti?

(Adnkronos) – Sampdoria salva, resta in Serie B. Salernitana retrocessa in Serie C dopo la sospensione del match di ritorno dei playout. Grande tensione all'Arechi di Salerno e contestazione durissima da parte dei tifosi campani nei confronti della squadra e non solo. La gara è stata interrotta al 65', sul risultato di 0-2 per i liguri . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

