Salernitana-Sampdoria sospesa | lancio di fumogeni e seggiolini squadre negli spogliatoi e polizia in campo

Un clima sempre più teso e acceso avvolge lo Stadio Arechi, dove la finale di ritorno dei playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria è stata sospesa a causa di incidenti e comportamenti violenti. Lancio di fumogeni, seggiolini scagliati negli spogliatoi e intervento della polizia in campo rendono questa sfida uno spettacolo di emozioni contrastanti. La tensione si fa sentire, ma ora serve trovare immediatamente una soluzione per garantire sicurezza e rispetto nel calcio.

Salernitana-Sampdoria 0-2. Gol di Coda e Sibilli.

