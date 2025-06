Salernitana-Sampdoria | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, domenica 22 giugno, si disputa il cruciale ritorno del playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria, un match che potrebbe decidere le sorti delle due squadre e della loro stagione. Con la sfida all’Arechi di Salerno, tifosi e appassionati si preparano a vivere un momento decisivo: scopri orario, probabili formazioni e dove seguire l’evento in tv, perché questa partita è troppo importante per lasciarsela sfuggire.

Dopo la gara di andata terminata 2-0 per i blucerchiati, si disputa oggi Salernitana-Sampdoria, secondo e ultimo atto del playout di Serie B. Si disputa oggi, domenica 22 giugno, la finale di ritorno del playout di Serie B, Salernitana-Sampdoria. Le due squadre tornano in campo, all'Arechi di Salerno, per il secondo atto dello spareggio salvezza che decreterà chi sarà la quarta retrocessa in Serie C, dopo Cosenza, Cittadella e Brescia, fallito in seguito ai problemi con i pagamenti, e chi invece potrà rimanere nella serie cadetta.