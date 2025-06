Salernitana-Sampdoria LIVE 0-2 | Sibilli! Entrano Verde e Simy doppia interruzione per fumogeni in campo

Un match intenso tra Salernitana e Sampdoria vede i liguri avanti 2-0 grazie a un gol di Sibilli. La partita è stata interrotta due volte per i fumogeni in campo, creando momenti di tensione. Al 49’, la Sampdoria segna il raddoppio con Coda, che mette in crisi la difesa avversaria. La sfida promette emozioni e colpi di scena: cosa riserverà il resto dell’incontro? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti live.

GOAL E AZIONI SALIENTI 49` - RADDOPPIO DELLA SAMPDORIA! Su calcio d`angolo, Coda impegna Christensen che respinge il suo tentativo, ma non il.

Un atteso duello tra Sampdoria e Salernitana anima il Ferraris, con oltre 31.000 tifosi pronti a sostenere i propri colori.

Sampdoria is not Italy. La vittoria blucerchiata di ieri sera ha causato forti bruciori anali, dai membri della Salernitana all'intero popolo Italiano. Tralasciando i tifosi del Genoa comprensibilmente frustrati, anche il resto d'Italia grida allo scandalo.

Salernitana Sampdoria, primo tempo teso ed equilibrato: occasione di Sibilli, ci prova Meulensteen - Salernitana Sampdoria, il primo tempo è in perfetto equilibrio e concitato all'Arechi di Salerno Inizio di partita teso e concitato allo Stadio Arechi tra Salernitana e Sampdoria, con l'arbitro Doveri

Playout, Salernitana-Sampdoria LIVE (0-1): Coda avvicina la Samp alla salvezza - 33' Salernitana in vantaggio con Ferrari che sul calcio d'angolo ha depositato in rete sulla mischia: l'ex della gara tocca però con ...