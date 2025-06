Salernitana-Sampdoria LIVE 0-2 | goal di Sibilli campani sempre più vicini alla Serie C Partita sospesa

Un pomeriggio intenso al Stadio Arechi, dove Salernitana e Sampdoria si sfidano in una gara ricca di emozioni. Dopo un avvio vibrante, i liguri si portano in vantaggio con un gol di Sibilli, lasciando i tifosi campani sempre più vicini alla serie C. La partita, sospesa a causa di eventi imprevisti, continua a mantenere alta la tensione, con la Sampdoria che si conferma in vantaggio e promette ancora sorprese sul campo.

GOAL E AZIONI SALIENTI 49` - RADDOPPIO DELLA SAMPDORIA! Su calcio d`angolo, Coda impegna Christensen che respinge il suo tentativo, ma non il. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Salernitana-Sampdoria LIVE 0-2: goal di Sibilli, campani sempre più vicini alla Serie C - Il match tra Salernitana e Sampdoria si accende con un risultato sorprendente: 0-2, grazie alla rete di Sibilli.

LIVE Salernitana-Sampdoria 0-2, Sibilli raddoppia a inizio ripresa. Granata sempre più verso la C; Salernitana-Sampdoria, sfida decisiva all'Arechi: le formazioni ufficiali; Playout Serie B, Salernitana-Sampdoria LIVE alle 20.30.

Salernitana-Sampdoria LIVE 0-1 al 45': decide Coda, così la squadra di Evani sarebbe salva - La Salernitana vede annullarsi una rete e subito dopo i blucerchiati segnano: su cross ... Si legge su msn.com

Salernitana, contestazione dei tifosi: fumogeni lanciati in campo, match con la Sampdoria interrotto - Clima che si fa sempre più teso e acceso allo Stadio Arechi – dove si sta svolgendo la finale di ritorno dei playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria – con. Secondo calciomercato.com