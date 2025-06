Salernitana-Sampdoria LIVE 0-1 | goal annullato a Ferrari e vantaggio di Coda Non c'è fallo di mano di Meulensteen

Un match ricco di emozioni tra Salernitana e Sampdoria, con un gol annullato a Ferrari e un vantaggio firmato Coda, mentre le azioni si infiammano. La tensione è alle stelle mentre i tifosi vivono ogni istante di questa sfida avvincente, dove tutto può ancora cambiare. Seguite con noi le ultime novità e gli sviluppi in tempo reale!

GOAL E AZIONI SALIENTI 38` - GOAL DELLA SAMPDORIA! La Salernitana vede annullarsi una rete e subito dopo i blucerchiati segnano: su cross di.

Serie B LIVE: la Salernitana raddoppia sul Cittadella, vincono Frosinone e Brescia. Alla Sampdoria serve un goal per evitare la C - In attesa del verdetto finale, la Serie B si infiamma: la Salernitana raddoppia sul Cittadella, mentre Frosinone e Brescia conquistano punti preziosi.

Alla fine è arrivata la decisione. Salernitana-Sampdoria, farà di ritorno dei playout di Serie B, si giocherà domenica 22 giugno. Un rinvio rispetto a quanto previsto in precedenza: la sfida era infatti in calendario per il prossimo venerdì sera. Dopo la sconfitta a M Vai su Facebook

Salernitana-Sampdoria, il ritorno del playout: dove vederla in tv e streaming, orario, formazioni ufficiali, arbitro e il risultato dell'andata - Il lungo ed estenuante campionato di Serie B si chiuderà domenica sera all'Arechi (ore 20.

Salernitana-Sampdoria, blucerchiati in difficoltà lontano dal Ferraris: ecco su cosa dovrà fare attenzione la formazione di Evani. Il punto - Sampdoria, rendimento negativo dei blucerchiati in trasferta: ecco su quale aspetto devono fare attenzione.