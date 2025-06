Salernitana Sampdoria l’epilogo del lunghissimo playout | non si riparte Sampdoria Salva con il 0-3 a tavolino

Il drammatico epilogo del playout tra Salernitana e Sampdoria segna la fine di un lungo percorso ricco di tensioni e polemiche. La sfida, conclusa con una vittoria a tavolino per i blucerchiati, ha lasciato tutti senza parole e alimentato le discussioni sul futuro della Serie B. Un finale che riscrive le sorti di entrambe le squadre e accende il dibattito sulla correttezza delle decisioni sportive. E ora, cosa ci aspetta nel prossimo capitolo?

Salernitana Sampdoria, dopo un tentativo di riprendere la partita la partita viene finisce in anticipo: blucerchiati salvi con una vittoria a tavolino Finisce come peggio non poteva il playout di Serie B Salernitana-Sampdoria. Dopo le polemiche sulla retrocessione del Brescia e del recupero dei blucerchiati, tra le proteste della Salernitana, il ritorno della sfida finisce . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Salernitana Sampdoria, l’epilogo del lunghissimo playout: non si riparte, Sampdoria Salva con il 0-3 a tavolino

Lo stesso playout si è disputato in ritardo a causa del fallimento del Brescia dei giorni scorsi, che ha portato alla retrocessione a tavolino dei lombardi e al ripescaggio della Sampdoria per lo spareggio contro la Salernitana. Vai su X

