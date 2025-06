Salernitana-Sampdoria doppio vantaggio per i blucerchiati poi scoppia il caos | partita interrotta cos’è accaduto

Un pomeriggio di grande tensione nel ritorno dei Playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria, con i blucerchiati in vantaggio 2-0 e ormai vicini alla salvezza. Ma proprio quando il traguardo sembrava a portata di mano, il match si trasforma in un caos incredibile, conducendo all'interruzione dell'incontro. Un episodio che ha sconvolto il mondo del calcio e lasciato in sospeso una stagione ricca di emozioni e sorprese.

Andata in vantaggio per 2-0, la Sampdoria attendeva solo il triplice fischio per la salvezza ai danni della Salernitana. Prima, però, il caos. Succede di tutto nel ritorno dei Playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria. I blucerchiati erano andati sul doppio vantaggio grazie alle reti di Massimo Coda nel primo tempo e di Giuseppe Sibilli nel secondo tempo. Quando la partita si era indirizzata verso il successo degli ospiti, tutto si ferma a causa dei tafferugli provenienti dal settore dei tifosi della Salernitana. Caos e partita sospesa. Playout Serie B, Sampdoria avanti poi la sospensione. 🔗 Leggi su Sportface.it

Sampdoria-Salernitana 2-0: Blucerchiati in vantaggio nel play-out di Serie B - Una gara, ricca di tensione e emozioni, che ha visto la Sampdoria conquistare un prezioso 2-0 in casa della Salernitana, mettendo le basi per un ritorno avvincente e ricco di suspense nel prossimo appuntamento di play-out.

Espulsioni, nervi tesi e un doppio vantaggio: che finale di fuoco a Marassi! Samp cinica, Salernitana smarrita: serve un’impresa davanti al proprio pubblico Vai su Facebook

