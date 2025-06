Salernitana-Sampdoria caos in campo | piovono seggiolini gara sospesa

Fumogeni, lanci di oggetti e seggiolini in campo hanno trasformato un match importante in una scena di caos totale. La tensione tra Salernitana e Sampdoria ha superato ogni limite, portando alla sospensione dello spettacolo e lasciando i tifosi increduli. Un episodio che ricorda quanto possa essere fragile il rispetto nello sport, e che richiede immediati interventi per ripristinare ordine e fair play. L’episodio resta un’amara pagina da ricordare.

Fumogeni, lanci di oggetti e perfino seggiolini in campo. La tensione esplosa nella curva della Salernitana ha trasformato il ritorno del playout per restare in Serie B in uno spettacolo indegno. L’atmosfera si è fatta rovente sul 2-0 per la Sampdoria, lo stesso punteggio dell’andata, che condannava i granata alla retrocessione in Serie C. E la protesta è degenerata fino a costringere l’arbitro Doveri a sospendere la partita. Fumogeni e lanci: partita fermata al 66?. Lanciati contro il portiere Christensen e i compagni, i fumogeni hanno reso irrespirabile l’aria dello stadio Arechi. Al 66’, la decisione inevitabile: sospensione immediata della partita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Salernitana-Sampdoria, caos in campo: piovono seggiolini, gara sospesa

