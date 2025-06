Salernitana-Sampdoria 0-2 sospesa al 65? pagelle e highlights | Cerri sbatte su Raimondo

La sfida tra Salernitana e Sampdoria si è conclusa con un 0-2 che resterà nella memoria per i momenti di tensione e le decisioni discutibili. La partita, sospesa al 65° per frizioni tra giocatori e tifosi, evidenzia un campionato complicato, tra ricorsi e polemiche. Un episodio che ha lasciato il segno e che ci invita a riflettere sull’attuale livello del calcio italiano. Analizziamo insieme pagelle e highlights di questa giornata cruciale.

La Salernitana sprofonda, al netto dell’estate dei tribunali, tra la rabbia dei sostenitori granata che costringono l’arbitro a sospendere la partita al 65?. Un play out nato male e finito peggio. Veleni, ricorsi, rinvii, intossicazioni e un epilogo che per molti era annunciato. Sul campo i granata ci hanno messo tanto del loro anche se non sono mancate decisioni arbitrali che faranno discutere a lungo. Le scelte. Marino si affida ad una squadra a trazione anteriore per provare a ribaltare lo 0-2 del Marassi con Raimondo al fianco di Cerri e Soriano in luogo di Caligara. Galvanizzati dal successo dell’andata, i blucerchiati giocano in scioltezza e si rendono pericolosi con Sibilli che trova la risposta di Christensen che si ripete al 16? su Meulensteen con Coda che non riesce ad agganciare il pallone sulla respinta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Salernitana-Sampdoria 0-2 (sospesa al 65?), pagelle e highlights: Cerri sbatte su Raimondo

In questa notizia si parla di: salernitana - sampdoria - sospesa - pagelle

Playout Serie B, caos durante Salernitana-Sampdoria: partita sospesa - Il ritorno dei playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria si è trasformato in un spettacolo di tensione e caos sugli spalti, con la partita sospesa a causa di incidenti.

Playout, Salernitana-Sampdoria sospesa: fumogeni, petardi e sediolini in campo per la retrocessione granata; Salernitana-Sampdoria 0-2: gara interrotta per lancio di seggiolini, blucerchiati salvi; Caos a Salerno: lancio di petardi, fumogeni e seggiolini, sospesa la partita con la Samp.

Playout, Salernitana-Sampdoria sospesa: fumogeni, petardi e sediolini in campo per la retrocessione granata - Sampdoria per la durissima contestazione dei tifosi granata. Scrive sport.virgilio.it

Salernitana-Sampdoria, partita momentaneamente sospesa! Ecco cos’è successo nel corso del secondo tempo, la situazione - Sampdoria, momentaneamente sospesa la partita dell’Arechi: ecco cos’è successo nel corso del secondo tempo Stop momentaneo per Salernitana- Segnala sampnews24.com