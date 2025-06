Salernitana Sampdoria 0-2 partita definitivamente sospesa all’Arechi | granata in Serie C

Una partita che avrebbe potuto regalare emozioni si trasforma in un episodio di tensione e riqualificazioni sportive. Salernitana e Sampdoria, in un match decisivo per il destino di entrambe le squadre, vedono il loro confronto sospeso all’Arechi dopo un grave episodio di disordini. La violenza fuori dal campo segna una giornata da ricordare... ma non per i motivi sperati.

Salernitana Sampdoria 0-2, all’Arechi non si può più giocare: tracollo granata, i campani retrocedono in Serie C. La sfida tra Salernitana e Sampdoria, valevole per il ritorno dei playout di Serie B, si è conclusa nel modo peggiore possibile. Sul punteggio di 2-0 a favore della Sampdoria, la partita è stata interrotta al 66? del secondo tempo a causa del lancio di fumogeni e seggiolini in campo da parte dei tifosi della Salernitana. Tutto questo ha creato una situazione di pericolo e ha costretto l’arbitro a prendere la difficile decisione di sospendere la partita. Dopo un tentativo di far rientrare le squadre in campo, l’arbitro Doveri ha dovuto tempestivamente sospendere nuovamente l’incontro, questa volta in modo definitivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Salernitana Sampdoria 0-2, partita definitivamente sospesa all’Arechi: granata in Serie C

In questa notizia si parla di: sampdoria - serie - salernitana - arechi

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

Al 65esimo minuto della gara tra Salernitana e Sampdoria, sullo 0-2, l’Arechi si trasforma in una bolgia e l’arbitro Doveri è costretto a sospendere la gara e richiamare le squadre negli spogliatoi. Sampdoria salva e Salernitana retrocessa in #SerieC. #saler Vai su X

Il Playout di ritorno di Serie B tra Salernitana e Sampdoria è stato sospeso al 65' sullo 0-2 a causa di un lancio di petardi, fumogeni e sediolini sul prato dell'Arechi da parte dei tifosi granata, arrabbiati per la retrocessione dietro l'angolo Vai su Facebook

Diretta Salernitana-Sampdoria playout Serie B: partita interrotta, granata in Serie C; LIVE Salernitana-Sampdoria, all'Arechi non si può più giocare: il playout finisce così. Sarà sconfitta a tavolino, granata in C; Salernitana-Sampdoria 0-2, partita sospesa: cosa è successo nella gara di ritorno dei playout.

Sampdoria in Serie B: segna 2 gol alla Salernitana, poi gara sospesa e chiusa dopo 75' perché all'Arechi vola in campo di tutto - Dalla retrocessione diretta alla salvezza ottenuta dalla Sampdoria ai playout contro la Salernitana dopo la penalizzazione al Brescia che ha spedito le rondinelle in Serie C. Come scrive msn.com

Playout Serie B, sospeso il ritorno tra Salernitana e Sampdoria, campani in C - Per lancio di petardi, fumogeni e oggetti vari è stato sospeso il match di ritorno dei playout di Serie B con la Sampdoria in vantaggio sulla Salernitana, a cui è stata assegnata la sconfitta a tavoli ... Riporta msn.com