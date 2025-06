Salernitana-Sampdoria 0-2 live match a segno Coda e Sibilli Lancio di fumogeni e seggiolini gara interrotta

Tensione alle stelle allo stadio Arechi di Salerno, dove si stanno vivendo momenti intensi durante il ritorno dei playout tra Salernitana e Sampdoria. Dopo l'1-0 dei liguri all’andata, i padroni di casa sono determinati a ribaltare il risultato e garantirsi la salvezza in Serie B. Ma un lancio di fumogeni e seggiolini ha interrotto la gara, aggiungendo un ulteriore capitolo a questa sfida appassionante e ricca di suspense. Restate con noi per gli aggiornamenti minuto per minuto...

Alo stadio Arechi si gioca Salernitana-Sampdoria, match di ritorno dei playout che valgono lo salvezza in Serie B. La Sampdoria ha vinto all'andata 2-0, si salva con vittoria, pareggio e sconfitta con un goal di scarto. Qui le formazioni ufficiali e gli aggiornamenti con il live match minuto per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Salernitana-Sampdoria 0-2, live match, a segno Coda e Sibilli. Lancio di fumogeni e seggiolini, gara interrotta

Sampdoria-Salernitana 2-0, il live match: la cronaca minuto per minuto - Un emozionante duello al Luigi Ferraris, dove il cuore dei tifosi batte forte, scandendo ogni azione di Sampdoria e Salernitana in una sfida decisiva per la salvezza.

