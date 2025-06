Salernitana-Sampdoria 0-2 Lancio di fumogeni e seggiolini partita sospesa I blucerchiati restano in serie B

Una partita che resterà nella memoria dei tifosi per il suo climax di tensione: Salernitana e Sampdoria si sono affrontate nei playout di Serie B, ma un violento episodio di spettacolo negativo ha interrotto il match. Dopo 25 minuti di caos causato dal lancio di fumogeni e seggiolini, la sfida è stata sospesa al 65’. I blucerchiati, con quel 2-0, consolidano la loro posizione: restano in Serie B, ma a che prezzo?

E' terminata al 65' la sfida tra Salernitana e Sampdoria, valida come ritorno dei playout di Serie B. La decisione è arrivata dopo una sospensione di 25' per il lancio in campo di fumogeni e oggetti (compresi seggiolini) da parte della curva dei tifosi granata, insorti sul punteggio di 2-0 in favore dei blucerchiati. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Salernitana-Sampdoria 0-2. Lancio di fumogeni e seggiolini, partita sospesa. I blucerchiati restano in serie B

