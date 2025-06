Salernitana-Sampdoria 0-2 Lancio di fumogeni e seggiolini partita sospesa definitivamente I blucerchiati conquistano la salvezza

Un match intensissimo tra Salernitana e Sampdoria si conclude con un 2-0 a favore dei blucerchiati, grazie a un’azione decisiva di Soriano. La partita, macchiata da lanci di fumogeni e seggiolini, è stata sospesa definitivamente, ma la vittoria permette ai liguri di conquistare la salvezza. Una conferma della forza e della determinazione della squadra, che ora guarda al futuro con rinnovato entusiasmo e fiducia.

Il resto della squadra è la stessa che ha battuto i granata al Ferraris domenica scorsa. Marino invece rilancia titolare l’ex doriano Soriano. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Salernitana-Sampdoria 0-2. Lancio di fumogeni e seggiolini, partita sospesa definitivamente. I blucerchiati conquistano la salvezza

In questa notizia si parla di: salernitana - sampdoria - lancio - fumogeni

Salernitana-Sampdoria 0-2. Gol di Coda e Sibilli. Lancio di fumogeni e seggiolini, partita sospesa | Aggiornamenti - Un pomeriggio di calcio che rimarrà impresso nella memoria dei tifosi: la sfida tra Salernitana e Sampdoria si è trasformata in un evento tumultuoso, con il match sospeso a causa di lanci di fumogeni e seggiolini.

Con la Sampdoria ancora avanti 2-0, si sospende il play-out di Serie B: i tifosi della Salernitana hanno infatti iniziato a lanciare fumogeni e oggetti vari che hanno obbligato l’arbitro a sospendere il match a 20’ dalla fine. Vai su X

Salernitana-Sampdoria sospesa: lancio di petardi, fumogeni e sediolini in campo dei tifosi granata; Caos a Salerno: lancio di petardi, fumogeni e seggiolini, sospesa la partita con la Samp; Salernitana-Sampdoria sospesa: lancio di fumogeni e seggiolini, squadre negli spogliatoi e polizia in campo.

Salernitana-Sampdoria sospesa: lancio di fumogeni e seggiolini, squadre negli spogliatoi e polizia in campo - Clima che si fa sempre più teso e acceso allo Stadio Arechi – dove si sta svolgendo la finale di ritorno dei playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria – con. Segnala msn.com

Playout,Salernitana-Sampdoria sospesa: fumogeni, petardi e sediolini in campo per la retrocessione granata - Sampdoria per la durissima contestazione dei tifosi granata. sport.virgilio.it scrive