Salernitana-Sampdoria 0-2 interrotta pagelle | Sibilli monumentale difesa insuperabile

Un pomeriggio di calcio che resterà nella memoria, non solo per il risultato storico della Sampdoria, ma anche per il triste spettacolo offerto dai tifosi della Salernitana. La partita si è conclusa con un 2-0 in favore dei blucerchiati, grazie a prestazioni monumentali come quella di Sibilli e una difesa impassabile. Tuttavia, l’incidente sugli spalti ha oscurato un finale emozionante, lasciando un amaro in bocca a tutta la sportività del calcio.

La Sampdoria conquista la salvezza in Serie B con un finale incredibile in una gara rovinata dal brutto spettacolo offerto dai tifosi della Salernitana che, sotto di due goal (quattro contando anche l'andata) hanno cominciato a lanciare in campo seggiolini, fumogeni e petardi. È successo intorno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Salernitana-Sampdoria 0-2 (interrotta), pagelle: Sibilli monumentale, difesa insuperabile

In questa notizia si parla di: salernitana - sampdoria - interrotta - pagelle

Sampdoria-Salernitana, le pagelle di CM: Meulensteen piazza la zampata, Simy non si vede - Nel match tra Sampdoria e Salernitana, la squadra di Meulensteen si impone con un netto 2-0, grazie alla grinta e alle giocate decisive.

Salernitana-Sampdoria 0-2 (interrotta), pagelle: Sibilli monumentale, difesa insuperabile; Sampdoria in festa, salvezza capolavoro di Evani e Lombardo. L'analisi dopo un mese incredibile; Salernitana-Sampdoria 0-2: gara interrotta per lancio di seggiolini, blucerchiati salvi.

Salernitana-Sampdoria 0-2: gara interrotta per lancio di seggiolini, blucerchiati salvi - Partita perfetta fino a quando si è giocato con i goal di Coda e Sibilli, poi si sono scatenate le intemperanze dei tifosi di casa con seggiolini, fumogeni e petardi in campo. Segnala genovatoday.it

Pagelle Salernitana-Sampdoria sospesa al 65': fumogeni, petardi e sediolini in campo per la retrocessione granata - Il ritorno dei playout tra Salernitana e Sampdoria finisce nel peggiore dei modi a causa della protesta dei tifosi di casa. Si legge su sport.virgilio.it