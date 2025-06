Salernitana-Sampdoria 0-2 | gara interrotta per lancio di seggiolini blucerchiati salvi

Una brutta pagina di calcio allo stadio Arechi, dopo una bellissima prestazione della formazione blucerchiata, concentrata, quadrata, padrona del campo e capace di superare le avversità con determinazione. La partita tra Salernitana e Sampdoria si conclude sul punteggio di 2-0, ma viene interrotta a causa del lancio di seggiolini da parte dei tifosi campani. La salvezza dei liguri resta in bilico, ma questa vicenda evidenzia ancora una volta come il tifo possa influenzare il clima sportivo e la sicurezza degli atleti.

Salernitana - Sampdoria 0-2 (partita interrotta per disordini) Alla faccia dei gufi sarà per un'altra volta... E ora, ricostruire Avanti marinai! ? #salernitana-sampdoria #playout #serieB #sampdoria #lasampdoriaaisampdoriani #unicoamore #blucerchi Vai su X

Con la Sampdoria in vantaggio di 2 gol, interrotta momentaneamente la gara Vai su Facebook

