Salernitana-Samp 0-2 dopo il lancio di fumogeni e seggiolini | partita sospesa blucerchiati in B

Una giornata di grande tensione allo stadio Salerno, dove la partita tra Salernitana e Sampdoria è stata interrotta al 65' per comportamenti deplorevoli dei tifosi granata. Dopo una sospensione di 25 minuti a causa del lancio di fumogeni e seggiolini, la sfida valida come ritorno dei playout di Serie B si è conclusa anticipatamente, lasciando molti tifosi e addetti ai lavori con il fiato sospeso, in attesa di decisioni ufficiali.

E' terminata al 65' la sfida tra Salernitana e Sampdoria, valida come ritorno dei playout di Serie B. La decisione è arrivata dopo una sospensione di 25' per il lancio in campo di fumogeni e oggetti (compresi seggiolini) da parte della curva dei tifosi granata, insorti sul punteggio di 2-0 in favore dei blucerchiati.

Salernitana-Sampdoria 0-2. Gol di Coda e Sibilli. Lancio di fumogeni e seggiolini, partita sospesa | Aggiornamenti - Un pomeriggio di calcio che rimarrà impresso nella memoria dei tifosi: la sfida tra Salernitana e Sampdoria si è trasformata in un evento tumultuoso, con il match sospeso a causa di lanci di fumogeni e seggiolini.

Lancio di petardi, fumogeni e seggiolini: gara interrotta. Samp salva, Salernitana in C; Caos all'Arechi, Salernitana-Sampdoria sospesa definitivamente: lancio di fumogeni e seggiolini, contestazione dei tifosi; Alla fine la Sampdoria non andrà in Serie C, dopo un grande caos.

