Salernitana partita sospesa all’Arechi | lancio di sediolini e tentativi di invasione

Una scena di caos allo stadio Arechi: durante il match di playout tra Salernitana e Sampdoria, la partita è stata sospesa a causa di lanci di sediolini e tentativi di invasione. Tifosi scatenati hanno preso d’assalto gli spalti, sradicando i sedili e creando un clima di tensione. La situazione rimane critica, con gli animi ancora caldi e le forze dell’ordine impegnate a ristabilire l’ordine. La speranza è che presto si possa riprendere il calcio, ma la sicurezza viene prima di tutto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Al ventunesimo del secondo tempo la partita di playout fra Salernitana e Sampdoria è stata sospesa dall’arbitro Doveri. Le squadre sono negli spogliatoi. I tifosi di casa hanno sradicato i sediolini dagli spalti e li hanno lanciati in campo, oltre a numerosi fumogeni e altri oggetti. Gli stessi, hanno tentato di sfondare i cancelli di contenimento per fare invasione di campo. La partita è sospesa da oltre dieci minuti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, partita sospesa all’Arechi: lancio di sediolini e tentativi di invasione

In questa notizia si parla di: partita - sospesa - sediolini - salernitana

Musetti sta per vincere ma… la partita viene sospesa! Succede l’incredibile in campo - Musetti sta per conquistare la vittoria, ma un'imprevista sospensione interrompe il climax emozionante.

Salernitana, partita sospesa all’Arechi: lancio di sediolini e tentativi di invasione; Salernitana-Sampdoria 0-2, partita sospesa: cosa è successo nella gara di ritorno playout; Salernitana-Sampdoria sospesa: lancio di fumogeni e seggiolini, squadre negli spogliatoi e polizia in campo.

L’amichevole della Salernitana finisce in rissa, interviene la Digos: partita sospesa e 4 espulsi - È finita con una rissa che ha coinvolto proprio alcuni giocatori della Salernitana ... Riporta fanpage.it

Incendio e seggiolini in campo: UFFICIALE, la partita non verrà rigiocata - Non si giocherà più la partita di campionato sospesa al minuto 65 a causa della tifoseria di casa, che ha lanciato seggiolini e bombe carta in campo dopo che la loro squadra aveva subito la rete ... Scrive calciomercato.it