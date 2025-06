Salernitana Milan | Notte triste per tutti noi tanti errori arbitrali contro di noi; toccare il fondo? Possiamo ripartire

Una notte triste e amara per la Salernitana, segnata da errori arbitrali che hanno influito sul risultato. Maurizio Milan, amministratore delegato, esprime la sua delusione ma invita a non perdere la speranza: toccare il fondo significa solo una possibilità di ripartire con nuove forze e determinazione. La strada verso il riscatto è ancora lunga, ma la passione dei tifosi e la voglia di risalire sono più forti che mai.

Le parole di Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana dopo la retrocessione dei campani in Serie C Maurizio Milan ha parlato in conferenza stampa dopo la retrocessione della Salernitana in Serie C. Di seguito le sue parole. LA DELUSIONE PER LA RETROCESSIONE – «È una notte molto triste. Per la società , per la città , per .

