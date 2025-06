Sakkari-Putintseva il finale di match è scoppiettante | Non sei umana vai a farti

Nel cuore del Bad Homburg Open, Maria Sakkari e Yulia Putintseva ci regalano un match vibrante e ricco di emozioni, culminato in un finale scoppiettante che ha lasciato il pubblico senza fiato. La tensione tra le due avversarie si è palesata anche nel gesto della stretta di mano, tra un sorriso forzato e un’intesa da ritrovare. Un duello che resterà impresso come uno dei momenti più intensi del torneo.

Maria Sakkari batte Yulia Putintseva all'esordio al Bad Homburg Open con il risultato di 7-5 7-6. Il finale del match è scintillante: le due tenniste hanno discusso per la stretta di mano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sakkari-Putintseva, il finale di match è scoppiettante: "Non sei umana, vai a farti..."

