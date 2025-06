SAFETY LOVE | lunedì 23 giugno a Gorizia

Preparati a vivere una serata unica a Gorizia! Lunedì 23 giugno, dalle 21:00, al Piazzale della Casa Rossa, torna “SAFETY LOVE”, l’evento che unisce musica e impegno per la sicurezza sul lavoro. Dieci artisti daranno voce ai principi della Carta di Urbino, coinvolgendoti in un’esperienza emozionante e significativa. Un’occasione imperdibile per sostenere una causa importante e lasciarti ispirare. Non mancare!

Lunedì 23 giugno, a partire dalle ore 21. 00, a GORIZIA, presso il Piazzale della Casa Rossa(via della Casa Rossa), si terrà la seconda edizione di " SAFETY LOVE ", una serata evento che coniugherà intrattenimento e temi legati alla salute e sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di raccogliere firme di adesione alla CARTA DI URBINO. Sul palco saliranno 10 artisti, ognuno dei quali darà voce a uno dei principi elencati nella Carta di Urbino, decalogo elaborato dalla Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva e dall'Osservatorio "Olympus" dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, che ha come scopo quello di sollecitare una riflessione sulla tutela della salute, della sicurezza e del benessere di chi lavora.

Lunedì 23 giugno dalle 21.00 il Piazzale Casa Rossa di Gorizia ospiterà il concerto Safety Love 2025, che unisce musica e impegno civile per la salute e la sicurezza sul lavoro. Sul palco, con l'Orchestra giovanile Filarmonici Friulani diretta da Marco Batt

Lunedì 23 giugno dalle 21.00 il Piazzale Casa Rossa di Gorizia ospiterà il concerto Safety Love 2025, che unisce musica e impegno civile per la salute e la sicurezza sul lavoro. Ingresso gratuito, senza prenotazione, fino a capienza massima dell'area

