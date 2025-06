Ryan Reynolds dà la voce al documentario della National Geographic su gli sfigati del regno animale

Ryan Reynolds torna a sorprenderci, questa volta dando voce ai "sfigati" del regno animale in Underdogs, un affascinante documentario targato National Geographic. Con il suo humor tagliente e il suo stile unico, l’attore ci guida tra le creature più bizzarre e sorprendentemente originali della natura. Un viaggio divertente e istruttivo che celebra gli outsider del mondo animale, dimostrando che essere diversi può essere anche un grande punto di forza.

Attraverso il documentario Underdogs, firmato National Geographic, Ryan Reynolds ci presenta gli "sfigati" del regno animale, le creature più bizzarre ma anche più originali. Ryan Reynolds torna in veste di narratore per Underdogs, la serie targata National Geographic che celebra gli outsider del mondo animale. Con la sua comicità e il suo sarcasmo tagliente in stile Deadpool, l'attore ci presenta alcuni degli animali più stravaganti del Pianeta. Ryan Reynolds e gli "Underdogs", gli animali più bizzarri Ryan Reynolds ha una missione: riabilitare la reputazione degli sfigati del regno animale. Con Underdogs, la docuserie National Geographic che racconta il lato più stravagante della natura, l'attore canadese indossa nuovamente i panni del narratore ironico e carismatico, pronto a mostrarci che gli emarginati evolutivi non solo hanno

