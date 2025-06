Ruspe in azione all’ex cartiera | Restituiamo un’area alla città Ma non si placano le polemiche

Le ruspe sono in azione all'ex cartiera di Bareggio, segnando la fine di oltre quaranta anni di degrado. Questa demolizione rappresenta un passo importante verso una rinascita urbana e il recupero di uno spazio che appartiene alla comunità . Tuttavia, le polemiche non si placano: tra promesse mancate e dubbi sul valore storico, il dibattito sulla trasformazione dell’area rimane acceso. È il momento di guardare avanti e immaginare un futuro più luminoso per il centro storico.

Sono iniziati in questi giorni i lavori di demolizione dell’ex cartiera, ma non si placano le polemiche per questa scelta che molti hanno criticato. "Chiudiamo finalmente una storia di degrado lunga più di quaranta anni e apriamo una nuova pagina per Bareggio e per il centro storico in particolare. Dopo un’attesa infinita e promesse mai mantenute (e dopo che anche la Soprintendenza ha certificato che il comparto non ha valore storico-culturale e che quindi non sussistono vincoli di alcun tipo) entrano nel vivo i lavori di demolizione dell’ex cartiera, ormai ridotta a un rudere fatiscente", commenta la sindaca Linda Colombo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it