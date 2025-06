Rubio non sapremo per giorni se Iran ha spostato l' uranio

L’incertezza avvolge il destino nucleare dell’Iran: nessuno saprà per giorni se Teheran abbia spostato parte del suo materiale prima degli attacchi statunitensi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio si dice pronto a dialogare, sottolineando che l’offerta resta valida, ma la domanda rimane: quale sarà il passo successivo in questa tensione crescente?

"Nessuno saprà per giorni" se Teheran abbia spostato parte del suo materiale nucleare prima degli attacchi americani sui siti iraniani. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio in un'intervista alla Cbs. "L'Iran non sfiderà Donald Trump ", ha detto ancora Rubio a Fox News precisando che gli Stati Uniti sono pronti a parlare con Teheran e che "l'offerta è ancora valida". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rubio, non sapremo per giorni se Iran ha spostato l'uranio

In questa notizia si parla di: rubio - giorni - iran - spostato

“L’Iran è a un passo dal realizzare armi atomiche”, Rubio lancia l’allarme e chiede a Teheran di desistere o le conseguenze potrebbero essere devastanti - L'Iran è vicinissimo alla realizzazione di armi atomiche, suscitando allarme negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump e il segretario di Stato Marco Rubio hanno avvertito Teheran di desistere, poiché le conseguenze di tali azioni potrebbero essere devastanti.

Non rispettando quella che sembrava una scadenza ben determinata per negoziare con Teheran, ovvero due settimane, Donald Trump ha deciso di sferrare un attacco a sorpresa contro tre siti nucleari in Iran."Questo è un momento storico per gli Stati Uniti d' Vai su Facebook

Rubio, non sapremo per giorni se Iran ha spostato l'uranio; Rubio, non sapremo per giorni se Iran ha spostato l'uranio; Rubio, non sapremo per giorni se Iran ha spostato l'uranio.

Rubio, non sapremo per giorni se Iran ha spostato l'uranio - "Nessuno saprà per giorni" se Teheran abbia spostato parte del suo materiale nucleare prima degli attacchi americani sui siti iraniani. Si legge su ansa.it

Iran-Usa. Il tavolo si sposta a Roma, tra avvoltoi, opportunismi e falli tattici - Non è chiaro, dunque, su quali temi Iran e Usa possano costruire le fondamenta di un accordo. huffingtonpost.it scrive