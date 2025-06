Rubio | Gli Usa pronti a trattare con Iran ma basta giochetti

Gli Stati Uniti, sotto la guida di Marco Rubio, sono pronti a negoziare con l’Iran, ma esigono serietà e trasparenza. Dopo gli attacchi contro i siti nucleari di Teheran, il segretario di Stato ha invitato l’Iran a un confronto diretto, sottolineando la disponibilità di Washington a aprire canali di dialogo immediati. La strada verso un accordo richiede sincerità: basta con i giochetti e le ambiguità.

All'indomani degli attacchi statunitensi contro siti nucleari in Iran, il segretario di Stato Marco Rubio ha invitato Teheran ad aprire un dialogo diretto con Washington. Intervistato da Fox News, il capo della diplomazia americana ha dichiarato: "Siamo pronti a parlare con loro anche domani". 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Rubio: "Gli Usa pronti a trattare con Iran, ma basta giochetti"

