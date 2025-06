Rubio apre ai negoziati con Iran | Potranno avere nucleare civile ma non sfidino Usa

Rubio apre ai negoziati con l'Iran, indicando una nuova apertura diplomatica che potrebbe portare a un accordo sul nucleare civile. Il Segretario di Stato ha sottolineato che l'Iran non intende sfidare gli Stati Uniti, che hanno riaperto i canali diplomatici in attesa di progressi concreti. Una svolta che potrebbe ridefinire le relazioni e ridurre le tensioni nella regione, lasciando intendere che il dialogo resta la strada preferibile per il futuro.

"L'Iran non sfiderĂ Donald Trump", ha sostenuto il Segretario di Stato, ricordando che ora gli Usa hanno riaperto tutti i canali negoziali, in attesa che l'Iran si faccia avanti per adottare nuovamente una via diplomatica. Al momento, comunque, Washington non è intenzionata a portare avanti altri raid contro l'Iran, in quanto gli obiettivi del presidente sono stati tutti raggiunti e neutralizzati.

