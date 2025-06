Rubio al momento non sono in programma altri raid su Iran

Il panorama internazionale respira un sospiro di sollievo: Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha dichiarato che al momento non sono pianificati nuovi raid contro l’Iran. In un’intervista alla CBS, Rubio ha evidenziato come gli attacchi recenti abbiano contribuito a rendere il mondo “più sicuro e stabile”. Ma quali saranno le prossime mosse della diplomazia? La scena globale resta incerta e in costante evoluzione.

“L’Iran è a un passo dal realizzare armi atomiche”, Rubio lancia l’allarme e chiede a Teheran di desistere o le conseguenze potrebbero essere devastanti - L'Iran è vicinissimo alla realizzazione di armi atomiche, suscitando allarme negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump e il segretario di Stato Marco Rubio hanno avvertito Teheran di desistere, poiché le conseguenze di tali azioni potrebbero essere devastanti.

Gli attacchi all'Iran sono stati seguiti dalla Situation Room. Fra i presenti il direttore della Cia John Ratcliffe, il segretario di stato Marco Rubio e il vice presidente JD Vance. Vai su Facebook

Dopo l’attacco americano di questa notte ai tre siti nucleari, in Iran, sugli account social del governo statunitense sono state pubblicate le foto del Presidente Usa #DonaldTrump che, nella storica Situation Room della #CasaBianca e tra i suoi principali con Vai su X

Rubio, non sapremo per giorni se Iran ha spostato l'uranio - "Nessuno saprà per giorni" se Teheran abbia spostato parte del suo materiale nucleare prima degli attacchi americani sui siti iraniani. Lo riporta ansa.it