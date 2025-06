Rubata l’insegna del bar

Un fragile cimelio, simbolo di tradizione e calore, è stato sottratto: l’insegna del bar di Pietra Gialla, un’icona disegnata a mano e incorniciata con cura artigianale. Dal 1996, accoglieva i clienti con il suo disegno di un fiasco di vino e salumi, rappresentando un angolo di cultura locale. La scomparsa di questa testimonianza artigianale lascia un vuoto, ma anche la volontà di ritrovarla e preservare il suo valore autentico.

Più che un’insegna era un cimelio, quella che indicava il bar di Pietra Gialla, 4 chilometri passato il paese di Apecchio lungo la Statale Apecchiese. Disegnata a mano da un’artista del posto e successivamente incorniciata da un artigiano (sempre di Apecchio) era saldamente attaccata sopra la porta del bar dal 1996 ma nella notte tra giovedì e venerdì qualcuno l’ha rubata. C’era il disegno di un fiasco di vino, dei salumi e altro attorno alla scritta panini, un bar-osteria dove ancora la gente si ferma per fare due chiacchiere, assaporare qualcosa di buono e fare una partita a carte, gestito dalla cordialissima signora Rosalba Biccari è conosciutissimo dai pensionati e da gente che transita la strada Apecchiese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubata l’insegna del bar

In questa notizia si parla di: rubata - insegna - apecchio - chiacchiere

Gela, droga e arma modificata in casa: ventenne arrestato, nel garage anche una Range Rover rubata - Un ventenne di Gela è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante un'operazione che ha portato alla scoperta di droga e un'arma modificata nel suo garage.

Automobilisti segnalano una vettura in fiamme: è risultata rubata poche ore prima - NARDÒ - Nella notte, passanti hanno segnalato un'auto in fiamme nella periferia di Nardò, in località Boncore.

Rubata l’insegna del bar.

Rubata l’insegna del bar - Più che un’insegna era un cimelio, quella che indicava il bar di Pietra Gialla, 4 chilometri passato il paese di Apecchio lungo la Statale Apecchiese. Segnala ilrestodelcarlino.it

Marcello Mastroianni, rubata l'insegna (di cemento) del cinema nel paese dove è nato l'attore - Rubata l’insegna del primo cinema aperto in provincia di Frosinone nel paese che diede i natali a Marcello Mastroianni. Riporta ilmessaggero.it