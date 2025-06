Rottamazione Quinquies in arrivo entro il 2026 | rate più leggere e possibilità di recuperare i contributi per la pensione

La rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali si avvicina con grande anticipo, pronta a offrire nuove opportunità ai contribuenti entro il 2026. Con rate più leggere e la possibilità di recuperare i contributi pensionistici, questa sanatoria rappresenta una svolta significativa nella gestione dei debiti fiscali. Dopo le fasi tecniche estive, il provvedimento si prepara a entrare nella Manovra di fine anno, promettendo maggiore flessibilità e vantaggi concreti: scopri cosa cambia e come prepararti.

La rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali non è più solo un’ipotesi: la nuova sanatoria è ormai una certezza e potrebbe arrivare ufficialmente entro la fine del 2026. Dopo la conclusione delle fasi tecniche previste per l’estate, il provvedimento passerà al vaglio degli emendamenti parlamentari e con ogni probabilità sarà inserito nella Manovra di fine anno. La misura promette maggiore flessibilità rispetto alle precedenti edizioni, rivolgendosi a chi ha debiti fiscali con lo Stato e offrendo una modalità più sostenibile per regolarizzare la propria posizione. Il piano prevede la possibilità di pagare il dovuto in 120 rate mensili, distribuite su 10 anni, tutte di pari importo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Rottamazione Quinquies in arrivo entro il 2026: rate più leggere e possibilità di recuperare i contributi per la pensione

In questa notizia si parla di: rottamazione - quinquies - entro - arrivo

Rottamazione Quinquies, avanti tutta: al MEF si lavora sulla rateizzazione in 10 anni - La Rottamazione Quinquies avanza al MEF, con la proposta di rateizzazione delle cartelle fiscali in 10 anni.

Assunzioni dai Concorsi PNRR 1 e 2: in arrivo almeno 20.000 docenti entro dicembre 2025 - ...tutti gli studenti un'istruzione di qualità. Con l'arrivo di almeno 20.000 nuovi docenti entro dicembre 2025, i concorsi PNRR1 e PNRR2 rappresentano un'opportunità fondamentale per potenziare il corpo insegnante, stimolando l'inserimento di professionisti anche senza abilitazione, per rispondere alle sfide educative del futuro.

Rottamazione quinquies, saldo debiti in 10 anni e 120 rate: come funzionerà Vai su Facebook

Novità in estate per la rottamazione quinquies? Il Governo prende tempo sulla definizione agevolata delle cartelle e sul taglio IRPEF per il ceto medio: si guarda alla prossima Manovra - Fisco / Pace fiscale, Pubblico, MEF - Ministero dell'Economia e… Vai su X

Riammessi rottamazione quater: in arrivo i piani della Riscossione; Riammissione rottamazione-quater, in arrivo 247mila lettere con importi e modalità di pagamento; Rottamazione quinquies, (quando) arriva? Risponde il viceministro Leo.

Rottamazione quinquies in arrivo e fa andare in pensione prima - La rottamazione quinquies ormai è una certezza e potrebbe essere uno strumento che permette anche di andare in pensione prima, vediamo perché. Come scrive money.it

Rottamazione quinquies, saldo debiti con Fisco in 10 anni e 120 rate: come potrà funzionare e quando arriverà - Saldare i conti con fisco e con gli Enti previdenziali una volta per tutte, in dieci anni, con 120 rate, anzichè in 18 rate spalmate in cinque anni, senza pagare né interessi ... Scrive msn.com