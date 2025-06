Roma tre cessioni per rientrare nei parametri UEFA | quattro giocatori in uscita

La Roma si prepara a fare cassa con decisione, puntando a rispettare i rigidi parametri UEFA entro il 30 giugno. Con quattro cessioni all’orizzonte, tra cui Shomurodov, Saud e Paredes, il club giallorosso accelera le operazioni per sistemare i conti e garantire la stabilità finanziaria. La strategia del club è chiara: mettere in campo azioni rapide e mirate per raggiungere l’obiettivo e poter così concentrarsi sul futuro.

La Roma deve fare cassa e deve farlo in fretta. Entro il 30 giugno il club giallorosso è chiamato a sistemare i conti per rispettare i vincoli imposti dal Fair Play Finanziario. Nonostante qualche operazione giĂ avviata, il bilancio richiede ancora entrate significative, e l’attenzione del direttore sportivo Frederic Massara è ora tutta concentrata sulle cessioni. Shomurodov, Saud e Paredes sul mercato. Tre i nomi sul tavolo per partire subito: Eldor Shomurodov, Saud Abdulhamid e Leandro Paredes. Secondo quanto riportato da Il Tempo, l’attaccante uzbeko è nel mirino dell’Istanbul Basaksehir, ma la trattativa non ha ancora preso il via concretamente: il club turco vuole capire margini e formule prima di affondare il colpo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, tre cessioni per rientrare nei parametri UEFA: quattro giocatori in uscita

In questa notizia si parla di: roma - cessioni - rientrare - parametri

Ciabattini fissa una deadline alla Juve: «Entro il 2025 i bianconeri dovranno rientrare in questi parametri economici». Il dettame è chiaro! - Paolo Ciabattini fissa una scadenza per la Juventus: entro il 2025 i bianconeri dovranno rientrare in determinati parametri economici.

" Il Manchester United vuole 25 milioni di euro per Jadon Sancho, con il Napoli interessato — riporta Sky!" Ringrazio per la segnalazione Davide Fedele. Giulio P.S. Evidentemente i Red Devils devono disperatamente rientrare nei parametri del fai Vai su Facebook

As Roma, via alle cessioni: 30 milioni in 12 giorni. I nomi in partenza; Un paio di cessioni per sistemare i conti: la Roma pronta a salutare Shomurodov e Paredes; Roma, i calciatori nella lista di Massara: da De Cuyper a Bøving.

As Roma, via alle cessioni: 30 milioni in 12 giorni. I nomi in partenza - Non bastano alle casse giallorosse i circa trenta milioni di euro già guadagnati dalle cessioni di Le Fée e Dahl ma il club dovrà cedere un big per rientrare nei paletti Uefa ... Si legge su romatoday.it

Mercato Roma: N'Dicka tentato dalla Premier, Paredes e Shomurodov i primi addii? - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com