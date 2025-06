Roma superati i 20mila abbonamenti in tre giorni | la fiducia dei tifosi premia la nuova triade

Roma dimostra ancora una volta la sua forza e il suo cuore pulsante. Dopo appena tre giorni di campagna abbonamenti, sono state già vendute oltre 20mila tessere, un segnale chiaro della fiducia rinnovata dai tifosi. La passione e il sostegno senza fiato si fanno sentire, premiando la nuova triade di squadra, staff e dirigenza. Un risultato che conferma come, nonostante le stagioni altalenanti e i cambi, il vero spirito giallorosso non si arrende mai.

Non bastano le stagioni altalenanti, non bastano i cambi in panchina e in dirigenza. I tifosi della Roma ci sono sempre e continuano a esserci, con la solita passione. Ma stavolta c’è qualcosa di più: lo confermano i numeri. Dopo appena tre giorni di apertura della campagna abbonamenti, sono state già superate le 20mila tessere vendute (22mila se si considerano anche quelle in hospitality). Un risultato importante, raggiunto nonostante i problemi tecnici iniziali e a mercato ancora fermo. Fiducia nella dirigenza. Un entusiasmo che non sorprende solo per la rapidità, ma anche perché già rappresenta oltre la metà degli abbonamenti totali sottoscritti nella scorsa stagione, chiusa a quota 40mila. 🔗 Leggi su Sololaroma.it