Roma su Wesley il ds Boto | Ufficialmente non c’è nulla chiediamo 30 35 milioni

Roma si prepara a fare un grande colpo di mercato, puntando forte su Wesley del Flamengo. Con una cifra che si aggira tra i 30 e i 35 milioni, i giallorossi vogliono rinforzare le fasce esterne per adattarsi alla filosofia di Gasperini. Una mossa strategica, destinata a rivoluzionare il volto della squadra e a soddisfare le ambizioni del nuovo tecnico. La vera domanda ora è: sarà Wesley il grande acquisto di questa sessione?

Sono tanti i nomi che in questo primo assaggio di calciomercato sono stati accostati alla Roma, a dimostrazione di come la volontĂ sia quella di intervenire concretamente per accontentare Gasperini. Vista soprattutto la filosofia di calcio del neo tecnico giallorosso, grande interesse ci sarebbe per le corsie esterne, dove tra i profili preferiti ci sarebbe Wesley, classe 2003 in forza al Flamengo. Così come tutta la formazione brasiliana, il giovane terzino si sta mettendo in mostra nel corso del Mondiale per Club, che vede il Flamengo attualmente in vetta al proprio girone dopo la vittoria per 3-1 sul Chelsea.

