Roma ringhiera crolla durante una festa | feriti 6 ragazzi sono caduti da 5 metri

Un tragico episodio ha scosso Roma durante una festa privata in via Cassia: sei ragazzi, tra i 17 e i 18 anni, sono rimasti feriti dopo essere caduti da circa cinque metri a causa del crollo di una ringhiera. Appoggiandosi per scattare una foto, il loro peso ha causato il cedimento del parapetto, trasformando un momento di allegria in una scena di paura. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità e prevenire future tragedie.

Sei ragazzi tra i 17 e i 18 anni sono rimasti feriti dopo essere caduti caduti da un’altezza di circa 5 metri a causa del crollo parziale di un parapetto durante una festa privata in via Cassia, a Roma. Il gruppo di 6 ragazzi si era posizionato per scattare una foto, appoggiandosi alla ringhiera, ma il loro peso ha causato il cedimento di una porzione di essa: i giovani sono quindi improvvisamente precipitati finendo nel prato sottostante. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trionfale, della Stazione di Roma Tomba di Nerone, del Nucleo Radiomobile di Roma, dell’ispettorato del Lavoro e del Spresal Asl Roma, sono intervenuti a seguito delle segnalazioni, giunte al numero di emergenza 112. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, ringhiera crolla durante una festa: feriti 6 ragazzi, sono caduti da 5 metri

Roma, a una festa cede la ringhiera di un terrazzo: cadono 6 ragazzi, tutti feriti - Una festa a Roma si trasforma in tragedia quando la ringhiera di un terrazzo cede, facendo precipitare sei ragazzi da un'altezza di cinque metri.

Tragedia sfiorata a Roma. Sabato sera ha ceduto la ringhiera di una terrazza e sei ragazzi sono precipitati da 5 metri. Stavano scattando le foto durante una festa privata. Feriti, sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale. I più gravi hanno riportato 30 giorni di p

Tragedia sfiorata a Roma. Sabato sera ha ceduto la ringhiera di una terrazza e sei ragazzi sono precipitati da 5 metri. Stavano scattando le foto durante una festa privata. I più gravi hanno riportato 30 giorni di prognosi.

Cede la ringhiera della terrazza, sei ragazzi precipitano da 5 metri - Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri durante una festa privata in una sala per ricevimenti in via Cassia a Roma.

Roma. Cede la ringhiera di una terrazza. Feriti 6 ragazzi - Stavano scattando una foto, quando sono precipitati finendo su un prato